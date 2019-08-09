Hint uzman: Hükümet Keşmir halkının kimliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor

Hindistanlı anayasa uzmanı A.G. Noorani, "Hükümetin, Keşmir kararı tamamen ve açıkça anayasaya aykırı. "Modi yönetimi, Keşmir'i Hindistan ile bütünleştirmeyi değil, Keşmir halkının kimliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor." dedi.

Hindistanlı anayasa uzmanı A.G. Noorani, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırma kararının "tamamen ve açıkça anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

Mumbai'deki evinden, anayasa ve Cammu Keşmir konusunda uzman olan A.G. Noorani, Modi hükümetinin eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararının "yasa dışı" ve "sahtekarlıkla" eş değer olduğunu ifade etti.

Tecrübeli anayasa uzmanı, Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin kararını "tamamen ve açıkça anayasaya aykırı" olarak nitelendirerek, Hindistan Anayasa Mahkemesinin kendi güvenilirliği adına merkezi hükümetin Cammu Keşmir kararını hükümsüz kılması gerektiğini belirtti.

"Keşmir halkı için varoluşsal tehdit"

Noorani, Cammu Keşmir'e ilişkin özel hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının Keşmir halkı için varoluşsal tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın bağımsızlıktan sonra kabul ettiği 370. maddenin (Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan) sağladığı özel koşulların, Cammu Keşmir'in kimliği anlamına geldiğini vurgulayan Noorani, bugün bu kimliğin yok edilmek istendiğini kaydetti.

"Hükümet, Keşmir halkının kimliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor"

Noorani, Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi BJP'nin Cammu Keşmir'e ilişkin özel hükümleri kaldırarak, "Keşmir"i Hindistan ile bütünleştirmeyi değil, "Keşmir" halkının kimliğini ortadan kaldırmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Yasal olarak, Hindistan parlamentosunun hükmü değiştirme ve silme yetkisine sahip olmadığını dile getiren Noorani, Cammu Keşmir'e ilişkin kararlar için eyalet meclisi onayının da gerektiğini belirtti.

Anayasa uzmanı, eyalet hükümetinin herhangi bir anlaşma için de her zaman seçilmiş eyalet meclisinin nihai onayına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Noorani, bölge "vali" veya "cumhurbaşkanı" yönetimi altında olduğunda dahi bu anlaşmaya varılamayacağı değerlendirmesinde bulunarak, Cammu Keşmir'in şu anda merkezi yönetim altında olduğunu hatırlattı.