"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mersinlileri Bediüzzaman’la buluşturuyoruz

26 Kasım 2025, Çarşamba 02:56
CUMA BAHÇECİ: MERSİNLİLERİ ASRIN MÜCEDDİDİ SAİD NURSÎ VE ONUN ESERLERİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ.

yeniasyakitap.com sitesini incelemek için tıklayınız

Geçtiğimiz Cumartesi günü açılan 10. Mersin Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat olarak yer aldıklarını ifade eden Yeni Asya Mersin Temsilcisi Cuma Bahçeci “Mersinlileri asrın imamı Bediüzzaman Said Nursî ve onun eşsiz eserleriyle buluşturmaya devam ediyoruz ve bu fuarda hizmetle alakalı güzel gelişmelere şahit olduk” dedi. 

“Akdenizin incisi” olarak tanımlanan Mersin ilinin kozmopolit bir yapısı olduğuna dikkat çeken Cuma Bahçeci, “Bediüzzaman Said Nursî’nin resmini ve eserlerini böyle kozmopolit bir şehirde görünür kılmak kolay değil, ama şahs-ı manevinin ve kardeşlerimizin dualarıyla bu güzel hizmeti deruhte etmeye devam ediyoruz” dedi.

BİR KİMSENİN İMANININ KURTULMASINA VESİLE OLABİLMEK İÇİN

Şehirde erkekler ve kadınlara yönelik Risale-i Nur derslerinin yanında kitap fuarlarında stand açmak gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Bahçeci, “Allah Resulü’nün (asm) ‘Bir kişinin imanının kurtulmasına vesile olmak sahralar dolusu kırmızı koyunu sadaka vermekten efdaldir’ hadisini kendilerine rehber edinen Mersinli gençlerin bu müjdeyi tahakkuk ettirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Bu gayretler neticesinde çok güzel gelişmelere de şahit olduklarını belirten Bahçeci yer aldıkları fuarlarda farklı kesimlerden insanların Yeni Asya standına ilgi gösterip Risale-i Nur eserleri aldığını, Risale derslerine katılmak için  telefon numaraları istediklerini anlattı. 

“Risale-i Nur talebeleri yer yüzünde her yerde ve her şartta Allah’ın bizlere yüklediği emr-i bilmaruf nehy-i anilmünker vazifesini de en iyi şekilde yerine getirenlerdir” diyen Bahçeci, stand görevlilerinden Nurgül Hanımın kapalı olan hanım mescidi için yetkililerle iletişime geçmesi sonucu mescidin açıldığını anlattı. Bahçeci, bu ve buna benzer gelişmelerin şevklerini arttırdığını da dile getirdi. 

30 Kasım’a kadar açık kalacak fuar, 10:00-21:00 saatler arasında gezilebilecek. Farklı görüşlerden birçok yayınevinin katıldığı fuarda yazarlar da kitaplarını imzalayıp sohbet ediyor.

MERSİN - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 46
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi

    İmralı’dan sonra sırada bunlar var

    Meclis Başkanlığından İmralı açıklaması: Görüşme olumlu geçti

    2 milyon İsrailli ruh hastası

    Gitmedim demişti, gittiği açıklandı

    Bahçeli: Muhatap İmralı

    Biz ancak milletin ayağına gideriz

    "Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz
    Genel

    Mersinlileri Bediüzzaman’la buluşturuyoruz
    Genel

    Şanlıurfa’da Yeni Asya Neşriyat’a ilgi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.