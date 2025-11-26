Mersinlileri Bediüzzaman’la buluşturuyoruz

CUMA BAHÇECİ: MERSİNLİLERİ ASRIN MÜCEDDİDİ SAİD NURSÎ VE ONUN ESERLERİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ.

yeniasyakitap.com sitesini incelemek için tıklayınız

Geçtiğimiz Cumartesi günü açılan 10. Mersin Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat olarak yer aldıklarını ifade eden Yeni Asya Mersin Temsilcisi Cuma Bahçeci “Mersinlileri asrın imamı Bediüzzaman Said Nursî ve onun eşsiz eserleriyle buluşturmaya devam ediyoruz ve bu fuarda hizmetle alakalı güzel gelişmelere şahit olduk” dedi.

“Akdenizin incisi” olarak tanımlanan Mersin ilinin kozmopolit bir yapısı olduğuna dikkat çeken Cuma Bahçeci, “Bediüzzaman Said Nursî’nin resmini ve eserlerini böyle kozmopolit bir şehirde görünür kılmak kolay değil, ama şahs-ı manevinin ve kardeşlerimizin dualarıyla bu güzel hizmeti deruhte etmeye devam ediyoruz” dedi.

BİR KİMSENİN İMANININ KURTULMASINA VESİLE OLABİLMEK İÇİN

Şehirde erkekler ve kadınlara yönelik Risale-i Nur derslerinin yanında kitap fuarlarında stand açmak gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Bahçeci, “Allah Resulü’nün (asm) ‘Bir kişinin imanının kurtulmasına vesile olmak sahralar dolusu kırmızı koyunu sadaka vermekten efdaldir’ hadisini kendilerine rehber edinen Mersinli gençlerin bu müjdeyi tahakkuk ettirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Bu gayretler neticesinde çok güzel gelişmelere de şahit olduklarını belirten Bahçeci yer aldıkları fuarlarda farklı kesimlerden insanların Yeni Asya standına ilgi gösterip Risale-i Nur eserleri aldığını, Risale derslerine katılmak için telefon numaraları istediklerini anlattı.

“Risale-i Nur talebeleri yer yüzünde her yerde ve her şartta Allah’ın bizlere yüklediği emr-i bilmaruf nehy-i anilmünker vazifesini de en iyi şekilde yerine getirenlerdir” diyen Bahçeci, stand görevlilerinden Nurgül Hanımın kapalı olan hanım mescidi için yetkililerle iletişime geçmesi sonucu mescidin açıldığını anlattı. Bahçeci, bu ve buna benzer gelişmelerin şevklerini arttırdığını da dile getirdi.

30 Kasım’a kadar açık kalacak fuar, 10:00-21:00 saatler arasında gezilebilecek. Farklı görüşlerden birçok yayınevinin katıldığı fuarda yazarlar da kitaplarını imzalayıp sohbet ediyor.

MERSİN - YENİ ASYA