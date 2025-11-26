"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz

26 Kasım 2025, Çarşamba 01:36
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Salazar, Venezuela'ya "girmek üzere olduklarını" ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejimini "sonlandırmak" için gerekli koşulların oluştuğunu ifade etti.

"Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor
ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan

 

ABD, Venezuela açıklarında askeri varlığını sürdürürken Salazar, Fox Business kanalına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela topraklarının "İran, Hizbullah, Hamas, Küba, Nikaragua ve ABD'den nefret eden düşmanlar için kullanıldığını" öne süren Salazar, ABD'nin Cartel de los Soles (Güneşler karteli) suç örgütünü "yabancı terör örgütü" ilan etmesiyle Maduro hükümetinin hedefe konulduğunu söyledi.

Salazar, bu hamleyle Maduro'yu "ortadan kaldırmak" ya da "gidip rejimini sona erdirmek" için koşulların doğduğunu savundu.

Maduro'nun, eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro gibi "cesur" olmadığını ve Venezuela'nın hava sahasını ABD uçaklarına kapattığını ifade eden Salazar, "Bizim oraya girmek üzere olduğumuzun farkında." diye konuştu.

Venezuela'ya yönelik hamlelerin, ABD ekonomisine yarayacağını iddia etti

Salazar, Venezuela'nın dünyadaki kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu ve ülkenin yönetimini değiştirmeye yönelik bir hamlenin, "ABD ekonomisi için çok iyi haber" olacağını savundu.

ABD merkezli petrol firmaları için Venezuela'nın büyük bir fırsat olacağına işaret eden Salazar, ekonomik faaliyetlerin değerinin bir trilyon doları aşacağını öne sürdü.

Salazar, "ABD'li firmalar oraya gidip petrol sahalarını ve Venezuelalı petrol firmalarıyla ilgili her şeyi iyileştirebilir." ifadesini kullandı.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü dün Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi

    İmralı’dan sonra sırada bunlar var

    Meclis Başkanlığından İmralı açıklaması: Görüşme olumlu geçti

    2 milyon İsrailli ruh hastası

    Gitmedim demişti, gittiği açıklandı

    Bahçeli: Muhatap İmralı

    Biz ancak milletin ayağına gideriz

    "Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Galatasaray'ın "Şampiyonlar Ligi"ndeki kazanma serisi sona erdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'li Kongre üyesi Salazar: Venezuela'ya girmek üzereyiz
    Genel

    Mersinlileri Bediüzzaman’la buluşturuyoruz
    Genel

    Şanlıurfa’da Yeni Asya Neşriyat’a ilgi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.