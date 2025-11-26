Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hiç şüphe yok ki, onlar (kâfirler) âhirette hüsrâna uğrayanların tâ kendisidir. Nahl Suresi: 109 HADİS: Allah’tan sarsılmaz iman ve afiyet dileyin. Çünkü hiç kimseye sarsılmaz imandan sonra afiyetten daha üstün bir nimet verilmiş değildir. Camiü’s-Sağir, No: 2689

