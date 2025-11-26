"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA

Şanlıurfa’da Yeni Asya Neşriyat’a ilgi

26 Kasım 2025, Çarşamba
8. Şanlıurfa Kitap Fuarı’nda Yeni Asya yazarları okuyucularıyla buluştu. Aileler ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa 8. Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat, yoğun genç okuyucu ilgisine mazhar oldu. Yazarlarımızdan Ali Ferşadoğlu, Sebahattin Yaşar, Yasemin Yaşar imza programında okuyucularla sohbet etti ve kitaplarını imzaladı. Ailece standa gelen okurlar imza programına gelen yazarlarla sohbet etme ve sorular sorma imkânı buldu.

EĞİTİMLİ HANIMLAR GELECEĞE KATKI YAPAR

Mutlu Aile Modeli kitabının yazarı ve eğitimci Yasemin Yaşar ise özellikle kız öğrencilerin kitaba ilgisini vurguladı. “Eğitimli hanımlar aileye ve günlük hayata daha olumlu katkı sunarlar. Kız çocuklarımız eskisinden daha fazla eğitim ortamındalar. Kızları okuyan, aydın bir toplum, geleceğe güvenle adım atar” diye konuştu.

Fuara ailece gelen okurlar, standlarda yazarlarla sohbet etme ve sorular sorma imkânı buluyor. Yeni Asya Medya Grubu, gazeteleri, dergileri ve kitaplarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu durum satışlara da olumlu yansıyor. Yazarların imza programları, okurların fuara ilgisini arttırıyor.  Şanlıurfa Kitap Fuarı, 30 Kasım’a kadar devam edecek. 

KİTABIN YERİNİ BAŞKA ŞEY TUTMAZ

Sebahattin Yaşar, sosyal medya ve internetin etkili olmasına rağmen kitaba ilginin sürmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Kitabın yerine başka bir şey konulamıyor. İnsanların fuara ailece gelmeleri dikkatimi çekiyor. Beyefendi, hanımefendi ve çocuklar el ele fuara geliyor. Bu gelecek adına olumlu bir sinyal” dedi. 

Şanlıurfa - Yeni Asya

 

Okunma Sayısı: 215
