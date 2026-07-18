Hürmüz’e alternatif

Irak ile Suriye, iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşası ve faaliyete geçirilmesini öngören mutabakatı ABD’nin başkenti Washington’da imzaladı.

Anlaşma, ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında Irak adına Basra Petrol Şirketi Başkanı Bassem Abdul Karim Nasr, Suriye adına ise Suriye Petrol Şirketi CEO’su Youssef Qablawi tarafından imzalandı. Törene ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’ü Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Banyas Limanı’na bağlayan boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesini öngören projenin bölge açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, teknik ve finansal sürecin ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütüleceğini açıkladı. Törende konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ise anlaşmanın, enerji arzında Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemini azaltacak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Boru hattı, 2003’te ABD’nin Irak’ı işgali sırasında zarar görmesinin ardından hizmet dışı kalmıştı. AA

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