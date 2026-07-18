Vatandaş borca battı

Türkiye’de hane halkının borçluluk oranları, makroekonomik dengeler ve yaşam maliyetlerindeki artışın etkisiyle tarihi zirvesine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, vatandaşların finansal sisteme olan yükümlülükleri Temmuz 2026’nın ilk haftasında kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

Temmuz ayının ilk haftasında yaşanan 97 milyar TL’lik yükselişle birlikte hanehalkının toplam borç stoku 7 trilyon 9 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam borç stokunun alt kırılımları incelendiğinde, kredi kartı borçlarının nakit kredilere yaklaştığı görülüyor: Bireysel Kredi Borçları: 3 trilyon 548 milyar TL. Bireysel Kredi Kartı Borçları: 3 trilyon 461 milyar TL. Veriler, son 5 yıllık süreçte hanehalkının toplam borçluluk düzeyinin yaklaşık 7 katına çıktığını ortaya koyuyor. Sadece 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleşen borç artışı ise 1 trilyon 149 milyar TL oldu.

Haber Merkezi