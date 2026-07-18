"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

İsrail ve Lübnan’a seyahat etmeme uyarısı

18 Temmuz 2026, Cumartesi 18:47
ABD, Orta Doğu’daki "yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma” ihtimali sebebiyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan’a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan güvenlik açıklamasında, Orta Doğu’daki güvenlik ortamının bölgedeki yüksek gerilim sebebiyle karmaşıklığını koruduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli olmayı sürdürmeleri ve ani gelişmeler için haberleri takip etmeleri istendi.

Bölgeye veya bölge üzerinden seyahat edecek kişilere, uçuşların planlandığı şekilde devam edip etmediğini öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

ABD vatandaşlarından İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik seyahat planlarında mevcut güvenlik koşullarını dikkate almaları istendi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi, İsrail’in kuzeyi ve Taba Sınır Kapısı haricinde Mısır sınırındaki bölgelere seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği de yayımladığı güvenlik uyarısında, Orta Doğu’daki yüksek gerilim sebebiyle güvenlik ortamının karmaşıklığını koruduğunu bildirdi.

Büyükelçilik, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceğine dikkati çekerek, ABD vatandaşlarından Lübnan’a seyahat etmemelerini, Orta Doğu’ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmelerini istedi.

Beyrut Büyükelçiliği de bölgede bulunan ABD vatandaşlarına dikkatli olmayı sürdürmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve uçuşlarının devam edip etmediğini hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 377
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borçla yaşıyoruz

    Netanyahu hükümetinden seçim öncesi bir skandal karar daha

    Üretici destek beklerken elektriği kesiliyor

    Hürmüz’e alternatif

    Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle nehirlerin su seviyesi düştü

    Ardahan'da sağanak ve dolu

    İsrail ve Lübnan’a seyahat etmeme uyarısı

    Belçika'da 2 bini aşkın kişi sıcak hava dalgası sebebiyle öldü

    Dünya Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak

    Tahliyesine yapılan itiraz sonrası Akçakoça Belediye Başkanı yeniden tutuklandı

    Hollanda'da resmi su kıtlığı ilan edildi

    Malatya-Battalgazi'de 5 büyüklüğünde deprem - 'An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır'

    Kahraman Hâkime: Hesna Şener

    Avrupalılar İsrail’e karşı imza attı: 13 AB ülkesinden yaklaşık 1,3 milyon imza toplandı

    Yüksek sıcaklıklar hafta sonu da devam edecek

    Çocuğu kurtar, geleceği koru

    Vatandaş borca battı

    'Buğday fiyatından memnun değiliz'

    Faize 1 trilyon 464 milyar lira gitti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    On yılın ardından 15 Temmuz (5)
    Genel

    Borçla yaşıyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.