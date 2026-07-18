Avrupalılar İsrail’e karşı imza attı: 13 AB ülkesinden yaklaşık 1,3 milyon imza toplandı

AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması talebiyle başlatılan Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI), kampanyanın son gününde yaklaşık 1,3 milyon imzaya ulaştı.

Avrupa Sol İttifakı’nın, 13 Ocak 2026’da başlattığı ve İsrail’in Filistin halkına yönelik “soykırım, işgal ve apartheid politikaları” ile uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) - İsrail Ortaklık Anlaşması’nın tamamen askıya alınmasını talep eden girişim sona erdi. Girişim, 13 AB ülkesinden yaklaşık 1,3 milyon imza topladı.

İmzalar doğrulanacak, gözler AB Komisyonu’nda

AB Komisyonu tarafından tescil edilmesinin ardından 1 milyon imza barajına ve en az 7 üye ülkedeki ulusal asgari imza eşiğine en kısa sürede ulaştığı bildirilen bu girişim için şimdi “doğrulama” süreci başlayacak. Her bir AB üyesi ülke, kendi ülkesinden toplanan imzaları doğrulamak için 2 ay süreye sahip olacak. 1 milyon imza eşiğine ulaşıldığının veya bu eşiğin aşıldığının teyit edilmesinin ardından ise AB Komisyonu, girişime ilişkin resmi yanıtını 6 ay içinde sunmak zorunda olacak.

Doğrudan demokratik katılım imkanı

ECI, teorik olarak AB hukukunda vatandaşlara doğrudan demokratik katılım imkânı tanıyan en etkili mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor. 2012’de yürürlüğe giren düzenlemeye göre, en az 7 üye ülkeden 1 milyon geçerli imza toplanması halinde AB Komisyonu, talebi resmi olarak incelemek zorunda kalıyor. Bu süreç, Komisyonu doğrudan yasa teklif etmeye mecbur bırakmasa da kurumun konuyla ilgili siyasi tutumunu açıklamasını ve gerekçeli bir yanıt vermesini zorunlu kılıyor.