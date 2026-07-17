Trump Gazze’yi inşa planından vazgeçti: Bölgeyi toplama kampına çevirecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de savaş sonrası dönem için oluşturduğu Barış Kurulu’nun kapsamlı yeniden inşa planı önemli ölçüde küçültüldü.

The Guardian’ın haberine göre Gazze’nin tamamında temel altyapının yeniden kurulmasını öngören ilk planın yerini, bölgenin güneyindeki Refah şehri yakınlarında sınırlı bir pilot yerleşim oluşturulması aldı. Yeni plana göre yaklaşık 2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin yalnızca küçük bir bölümü, taşınabilir kabinlerden oluşacak geçici alana yerleştirilecek. Bölgenin Filistinli teknokratlar tarafından yönetilmesi, güvenliğinin ise özel eğitimli Filistin polisi ile uluslararası bir güç tarafından sağlanması planlanıyor. Habere göre önemli bir ilerlemenin, İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimlerden önce sağlanması beklenmiyor. Trump yönetiminin İsrail’deki başmüzakerecisi ve Barış Kurulu danışmanı Aryeh Lightstone’un haziran ayında Netanyahu hükümetine özel bir mektup gönderdiği bildirildi. Projenin nasıl finanse edileceği de belirsizliğini koruyor. Trump’ın 20 maddelik Gazze planı için vaat edilen 17 milyar doların çok küçük bir bölümünün sağlandığı belirtildi.