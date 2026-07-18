Kahraman Hâkime: Hesna Şener

Bediüzzaman Hazretleri'nin Tesettür Risalesi hakkında yargılandığı Denizli mahkemesinde beraat kararına cesaretle imza atan Hâkime Hesna Şener'i rahmetle yâd ediyoruz.

1903 yılında Isparta Senirkent’te dünyaya gelen Hesna Şener, eski alay müftülerinden Yarbay Nuri Beyin kızıdır. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra Hukuk Fakültesini başarıyla bitirmişti. Bazı yerlerde geçen kısa memuriyet ve hizmetinden sonra Denizli’ye hâkim olarak tayin edilmişti. 1942 senesinden itibaren tam otuz üç yıl bu vazifede kaldı. Bediüzzaman ve talebeleri 1944`te Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken, Hesna Hanım Risale-i Nur davasının beraatle neticelendirilmesine vesile olmuştur.

"Mahşerde Kur'ân ona şefaatçi olacak"

Hesna Hanım, Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Ali İhsan Tola'nın uzaktan akrabasıdır. Davanın beraatinden sonra Üstad, "Ali İhsan kardaşım. Hesna kızıma selâm söyle, ben onu manevî evlatlığıma kabul ettim!" der. Daha sonra Ali İhsan Tola, şöyle anlatır: “Vardım, odasına girdim, selâm verdim. Kısa kollu giymiş, etekler dizinde. Şöyle kapıya yakın bir yere durdum. Bana, ‘Gel bakalım koca Nurcu’ dedi. Hemşehrilik de var, Isparta, Senirkentliyiz. Akrabalık da var. Beni tanıyor. Ben de, ‘Sen de Nurcusun’ dedim. 'Üstaddan size selâm getirdim. Manevî evlâdım Hesna’ya selâm söyle dedi’ deyince Hesna Hanım başladı ağlamaya. ‘Ne dünyaya yaradık, ne ahirete. Babama kızıyorum. Beni okutacağına, köyümüzün çobanı sümüklü Hasan’a verseydi. Dinimi, Müslümanlığımı yaşar, çoluk çocuk sahibi olurdum. Enaniyetten, evlenmedim bile’ dedi. Dedim ki, ‘Hesna Hanım! Ona manevî evlât olmak, o kadar basit bir şey mi? Bu sana yeter! ‘Acaba ona lâyık olabildik mi ki?’ dedi. Üstadın huzuruna vardığımda, durumu arz ettim. Üstad, ‘Ali İhsan, ben onun ismini gavsların, kutupların yanına yazdım, ona ben onlarla beraber dua ediyorum. Erkekler korktu, ama o kendisini ortaya koyarak Kur’ân davasına taraftar çıktı. Yarın mahşerde Kur’ân ona şefaatçi olacak!’ dedi.

Hesna Hanım 22 Temmuz 1975 tarihinde rahmet-i Rahman’a kavuşmuş, Denizli Kabristanı’na defnedilmiştir. Mekânı Cennet olsun.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK