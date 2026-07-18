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Netanyahu hükümetinden seçim öncesi bir skandal karar daha

18 Temmuz 2026, Cumartesi 23:09
İsrail hükümeti, 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolünü genişletecek yeni adımlar atıyor.

The Guardian’ın haberine göre Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in kontrolü altındaki Gazze bölgelerine yaptığı ziyaret sırasında, kuzeyde üç “Nahal” karakolu kurmayı planladığını açıkladı. Askerî-toplumsal yerleşke niteliğindeki Nahal karakolları, geçmişte Batı Şeria’daki çok sayıda kalıcı İsrail işgalinin ilk aşamasını oluşturmuştu. Katz, söz konusu karakolların Gazze’nin kuzeyinde daha önce İsrail sivil işgalcilerin bulunduğu alanlara kurulacağını söyledi. İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan Katz, “Kuzey Gazze’de daha önce işgallerin bulunduğu bölgelerde üç Nahal karakolu kurmayı planlıyorum” dedi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisi ise Katz’ın planına ilişkin sorulara cevap vermedi. 

Haber Merkezi

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