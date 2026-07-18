Üretici destek beklerken elektriği kesiliyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yapılan zamlar ile borcu sebebiyle elektriği kesilen çiftçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın cevabını değerlendirdi.

Gürer, Bakanlığın verdiği rakamların üreticinin içinde bulunduğu ağır tabloyu gözler önüne serdiğini belirterek, “Üretici artık tarlasında ürün yetiştirmekten önce elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünür hale geldi” dedi. Bakanlığın paylaştığı verilerin hesaplandığında çarpıcı bir tablonun ortayı çıktığını söyleyen Gürer, “2025 yılında tarımsal sulama abone sayısı 796 bin 391. Bakanlığın verdiği yüzde 2,33’lük oran esas alındığında yaklaşık 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin borcu sebebiyle elektriği kesilmiş durumda. Bu, yalnızca bir istatistik değildir. Bu rakam, sulama yapamayan, ürünü kuruyan, borcunu ödeyemediği için üretim süreci sekteye uğrayan on binlerce üreticiyi ifade ediyor” dedi. Mehmet Kara - Ankara

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