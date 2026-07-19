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19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Borçla yaşıyoruz

19 Temmuz 2026, Pazar 00:08
Bireysel kredi ve kart borçları sadece temmuz ayının ilk haftasında 97 milyar lira arttı. Vatandaşlar, borç yapmadan yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

Derinleşen ekonomik kriz borçlu yaşamaya zirve yaptırdı. Bireysel kredi ve kart borçları sadece Temmuz ayının ilk haftasında 97 milyar lira arttı. Toplam borç 7 trilyonu geçti. Konuya ilişkin Kuştepe’de konuşan vatandaşların çoğu borç yapmadan yaşamanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Bir vatandaş, “Kazandığın paralarla geçinmeye çalışmak zor… Sonra ‘Borç yiğidin kamçısı’. Ölene kadar ‘borç yiğidin kamçısı ‘şeklinde koştur. Ondan sonra tık de öl. Ne anladın şimdi bu yaşamaktan?” diye sordu. Bir diğeri ise “Özellikle icra dairelerindeki takipler ya da yerel mahkemelerdeki süreçler özellikle uzatılıyor. Eğer gerçekten (hızla) kesin kararlar çıkarsa birçok kişiye haciz gelecek” diye konuştu.

“Ekonomik yük altında eziliyoruz”

Başka bir vatandaş ise, “(Borcun) Olmaması mümkün değil günümüz şartlarında. Biraz yakındığımız zaman, ‘ağlıyorlar, ağlayanlar’ diye bir ayırmışlar maalesef, tuzu kuru olanlar. Onların da çok büyük bir kitle olduğunu düşünmüyorum ama bir şekilde demek ki bir şeyleri, akarları var. Fakat günümüzde borçlanmamak mümkün değil. Benim de borçlarım vardı, birikti; oğlum yardımcı oldu. Çünkü bir süre iş de bulamadım. Ekonomik anlamda umarım her şey biraz daha vicdana gelir. Umarım her şey değişir... Ne televizyon izlemek istiyorum, sosyal medyaya zaten artık giriyorum. Böyle pesimist bir şey oluştu. Artık kaldıramıyorum hiçbir şeyi. Birçok insanın da benim gibi bunu biliyorum. Maalesef durum bu. Keşke saray biraz daha halkın içerisinde olabilse de gerçekten gerçekleri görebilse” dedi.

İstanbul - Anka

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