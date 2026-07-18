Faize 1 trilyon 464 milyar lira gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk yarısına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bakanlığın verileri, bütçenin faize çalıştığını gözler önüne serdi.

Faiz, toplumu sömürüyor Bütçeden haziran ayında 201 milyar 606 milyon TL faize harcanırken, bütçenin yılın ilk yarısında faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.7 artarak 1 trilyon 464 milyar TL’ye dayandı. Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre; faize harcanan para, bütçe giderlerinin yüzde 16.2’sini oluşturdu. Öte yandan, bütçeden ocak-haziran döneminde eğitim harcamalarına 1.2 trilyon TL, sağlığa 779.2 milyar TL kaynak aktarıldı. Faize eğitimden yüzde 20, sağlıktan ise yüzde 88 daha fazla ödeme yapıldı. En az para harcanan kalem 16 milyar 571 milyon TL ile çevre koruma hizmetleri oldu. Haber Merkezi

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