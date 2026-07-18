'Buğday fiyatından memnun değiliz'

Edirne’de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday teslim kuyruğunda bekleyen üretici Bayram Kaçar, buğday taban fiyatının az olduğunu, girdi maliyetlerini karşılamadığını söyledi.

Kaçar, “Biz memnun değiliz. Buğday 16 lira. Mazot olmuş 70 lira. Bir teneke motor yağı 4 bin 500 lira. Arabanın bakımı 25-30 bin lira. Biz bunun altından nasıl kalkacağız, nasıl bu işi yürüteceğiz? Hayvan bakalım, bana koyun verdin. Ver, bir çuval yem 1.500 lira. Benim buğdayım 13 lira. Nasıl olacak bu işler? Geleceği görebilirseniz, biz de görelim. Çiftçi motor almış, onu almış, bunu almış. Bir de baksın bakalım kaç para borç var. Onun da bir araştırmasını yapsınlar” dedi.

Edirne - Anka