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18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Çocuğu kurtar, geleceği koru

18 Temmuz 2026, Cumartesi 00:27
“Bir çocuğu kurtarmak geleceği korumaktır” vurgusu yapılan komisyonda, çocukları suçtan korumayı amaçlayan düzenlemenin ilk iki maddesi kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonunda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 2 maddesi kabul edildi. Komisyon, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Çocuğun eline silah değil kalem yakışır

Çocuk adalet sisteminin, çocuğun üstün yararını esas alan, korumayı ve önlemeyi merkeze koyan bütüncül bir anlayışı ifade ettiğinin altını çizen Yüksel, “Bir çocuğu kurtarmak aynı zamanda toplumun geleceğini de korumaktır. Tüm dünyada suçun doğası değişmekte, şiddet sarmalı yaş tanımamakta, suça karışma yaşı giderek düşmektedir. Çocuğun eline kalem yerine silah, kitap yerine bıçak tutuşturmaya çalışan anlayışa karşı sessiz kalmak geleceğimize de sırt çevirmek olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni düzenlemeler geliyor

Kabul edilen ilk iki maddeyle, silahını çocuğun erişimine bırakanlara 1 ila 3 yıl hapis cezası öngörülürken, çocuklara uygulanacak ceza rejimi de yeniden düzenlenerek ağır suçlarda hâkime yaş indirimi uygulamama yetkisi tanındı.

Düzenlemeyle, mevzuatta yer alan “suça sürüklenen çocuk” ifadesi de “adlî süreçteki çocuk” olarak değiştirilecek. TBMM-aa

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Çocuk yasasına tepki

Aralarında çok sayıda çocuk hakları alanında çalışan kuruluşun da bulunduğu 160 sivil toplum örgütü, TBMM’ye sunulan ve suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların ağırlaştırılmasını öngören kanun teklifine ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, teklifin çocukları korumayı değil cezalandırmayı hedeflediği belirtilerek, “Bu bir çocuk koruma politikası değil, çocuklardan vazgeçme politikasıdır” denildi. Ortak açıklamada, Meclis gündemindeki düzenlemenin çocuk haklarını güçlendirmediği, aksine çocukların daha fazla cezalandırılmasının ve hürriyetlerinden mahrum bırakılmasının önünü açtığı savunuldu. Çocukların hak sahibi şahıslar olarak değil, güvenlik problemi olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, uluslararası yükümlülüklerin ve çocuk adalet sistemine ilişkin bilimsel verilerin göz ardı edildiği vurgulandı.

Politikalarınızı değiştirin

160 sivil toplum örgütü, çocuk adalet sisteminin hak temelli, onarıcı ve koruyucu bir anlayışla yeniden yapılandırılması çağrısında bulunarak, çocukların yetişkinler gibi yargılanmasına ve cezalandırıcı politikaların yaygınlaştırılmasına karşı çıktıklarını açıkladı. Açıklama, “Çocukları hedef haline getirmeyin, çocukları koruyamayan politikalarınızı değiştirin” çağrısıyla sona erdi.

Haber Merkezi

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