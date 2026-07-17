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"İsrail, ABD'deki muhalif sesleri susturmak için yine ABD halkının dolarlarını kullanıyor"

17 Temmuz 2026, Cuma 15:19
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ABD yönetimini manipülasyonlarla sonu gelmez bir savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "İsrail, ABD'deki muhalif sesleri susturmak için yine ABD'li vergi mükelleflerinin dolarlarını kullanıyor." dedi.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale’ın, İsrail hükümeti adına ABD'deki muhafazakar gençleri ve MAGA tabanını hedef alan gizli bir dijital nüfuz operasyonu yürütmekle suçlandığı Time dergisi haberini alıntıladı.

Time dergisinin haberine atıfla Amerikalıların yabancı müdahale konusunda uyarıldığını vurgulayan Erakçi, "Peki ya İsrail'in, ABD yönetimini kazanılamayacak bir keyfi savaşa sürüklemek için yürüttüğü o kapsamlı manipülasyon kampanyasına ne demeli?" diye sorguladı.

Erakçi, "Daha da kötüsü, İsrail, ABD'deki muhalif sesleri susturmak için yine ABD'li vergi mükelleflerinin dolarlarını kullanıyor." ifadelerini kullanarak, yakında her şeyin çorap söküğü gibi ortaya çıkacağını yazdı.

ABD kamuoyuna İsrail'in müdahale operasyonu deşifre oldu

Amerikan TIME dergisinin 14 Temmuz'da yayımladığı özel soruşturma haberi, Donald Trump’ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale’ın, İsrail hükümeti adına ABD iç politikasını manipüle etmeyi amaçlayan gizli bir dijital nüfuz operasyonu yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı. Habere göre İsrail yönetimi, özellikle Z kuşağı muhafazakarlar ve "MAGA" (Make America Great Again) tabanı arasında İsrail’e yönelik hızla düşen desteğin önüne geçmek amacıyla, küresel bir reklam ajansı üzerinden Parscale’ın şirketi Clock Tower X'e aylık 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Haberde, "Antisemitizmle mücadele" maskesi altında yürütülen projenin asıl hedefinin, sağcı Amerikan gençliğini İsrail’in bölgesel politikalarına destek vermeye ikna etmek olduğu belirtilmişti. Operasyonun teknik detaylarında, muhafazakar ve Hristiyan odaklı dev yayın organı Salem Media Group’un dijital ağlarından yararlanıldığı ve TikTok, Instagram ile YouTube gibi platformlarda her ay en az 100 orijinal içerik üretildiği aktarılmıştı.

Gizli mesajlaşma grupları üzerinden organize edilen sağcı sosyal medya fenomenlerine, aldıkları izlenme oranına göre ödemeler yapılarak İsrail lehine kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştı. Soruşturmada öne çıkan en çarpıcı iddialardan biri ise, kampanyanın hedefleri arasında ChatGPT, Claude ve Gemini gibi büyük yapay zeka modellerinin algoritmalarını yapay olarak besleyerek, bu sistemlerin İsrail ve Orta Doğu'daki savaşlar hakkındaki karakterizasyonunu İsrail lehine manipüle etme çabasının da yer alması olmuştu.

Söz konusu nüfuz operasyonu, ABD’de Beyaz Saray ve Pentagon düzeyinde de ciddi bir diplomatik krize yol açmış durumda. ABD hükümetinin İran ile yürüttüğü diplomatik süreçlerin ardından sosyal medyada aniden köpürtülen savaş yanlısı muhafazakar dalgayı inceleyen ABD’li yetkililer, bu manipülasyonun arkasındaki dijital izlerin Parscale’ın İsrail fonlu ağına çıktığını tespit etmişti. Hatta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail hükümeti içindeki bazı unsurların bu operasyonla ABD’nin resmi dış politikasını sabote etmeye çalıştığını ima etmişti.

AA

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