Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Size rızık olarak verdiklerimizin helâl ve temiz olanlarından yiyin ve onlarda haddi aşmayın; yoksa gazabıma müstahak olursunuz. Tâhâ Sûresi: 81 HADİS: Geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmek kişiye günah olarak yeter. Camiü’s-Sağir, No: 2976

Okunma Sayısı: 237

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.