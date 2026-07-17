Ceza çözüm değil

TBMM’deki ağır ceza teklifine tepki gösteren “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği”, suça sürüklenen çocuklar için çözümün daha fazla ceza değil, koruyucu sosyal politikalar olduğunu vurguladı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, TBMM gündeminde bulunan ve suça sürüklenen çocukların daha ağır cezalarla ve infaz rejimleriyle karşı karşıya kalmasına yol açabilecek kanun teklifine karşı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çocuk adalet sisteminin asıl amacının cezalandırmak değil; çocuğu korumak, rehabilite etmek ve yeniden topluma kazandırmak olduğu hatırlatıldı.

Çocuklar, suçun değil ihmalin mağduru

Açıklamada, suça sürüklenen çocukların çoğunlukla suçun faili olmaktan önce ihmalin, yoksulluğun, şiddetin, istismarın ve eşitsizliğin mağduru olduğuna dikkat çekildi. Daha ağır cezaların çocuk suçluluğunu azalttığına dair hiçbir bilimsel verinin bulunmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: “Çocukların eğitimden, aileden ve sosyal destek mekanizmalarından koparılması, onları yeniden suça sürükleme riskini artırmaktadır. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak çocukları cezalandıran değil, çocukları koruyan bir devlet anlayışını savunuyoruz.”

Cezaevlerini büyütmek çözüm değil

Çocukları korumanın yolunun cezaevlerini büyütmek olmadığı vurgulanan açıklamada; yoksulluğu ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizlikleri azaltan ve çocuk işçiliğini önleyen kamusal bir çocuk koruma sisteminin inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

Değişmesi gereken, politikalardır

Dernek, devletin görevinin çocukları cezalandırmak değil, onları suça sürükleyen şartları ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Açıklama, “Korunması gereken çocuklardır; değiştirilmesi gereken ise onları koruyamayan politikalardır” ifadeleriyle sona erdi.

Haber Merkezi