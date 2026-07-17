AB’den UCM’ye “destek” mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, üye ülkeler adına “Uluslararası Ceza Adaleti Günü” dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçici uluslararası mahkemeler ve hibrit ceza yargı organlarını da kapsayan uluslararası ceza adaleti sistemine sarsılmaz desteğini yinelediği belirtildi. Uluslararası hukuku uygulayan kurumlara desteğin sürmesi, uluslararası mahkemeler ile bu kurumlarda görev yapan yetkililerin, tehdit ve yaptırımlardan etkin şekilde korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, “UCM, uluslararası ceza adaleti sisteminin temel taşıdır. Mahkeme, uluslararası toplum açısından en ağır suçlarda hesap verebilirliği sağlar ve mağdurların hakları ile onurunu korur” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, AB üyelerinin uluslararası ceza adaleti sistemine ve özellikle UCM’ye desteğinin sürdüğü vurgulanarak, “Kalıcı barış olmadan adalet, adalet olmadan da hesap verebilirlik ve mağdurlar için anlamlı tazmin mümkün değildir” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

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