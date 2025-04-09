Husiler: ABD'ye ait İHA'yı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Seri, "ABD'nin Yemen'i sürekli hedef aldığını ve halkına karşı korkunç katliamlar işlediğini" söyledi. ABD'nin dün düzenlediği saldırılara dair Seri, saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu ve sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü ifade etti. Seri, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini, bunun son 10 günde düşürülen 3. MQ-9 olduğunu belirtti. Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri MQ-9 İHA sayısının 18'e yükseldiğini söyledi. Seri, İsrail'in saldırıları son bulana kadar Gazze ile dayanışma amacıyla yürüttükleri saldırıları sürdüreceklerini ve Yemen'i hedef alan saldırılara da karşı koyacaklarını aktardı. Husiler, ABD'nin dün Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde Emin Mukbil yerleşim yerini hedef alan saldırılarında 6 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Yemen'e hava saldırıları Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti. AA

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