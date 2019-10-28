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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İçinde 39 ceset bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

28 Ekim 2019, Pazartesi 16:50
İngiltere'de içinde 39 cesedin bulunduğu tırın sürücüsü Robinson 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir tırın arkasında 39 kişinin ölümünden sorumlu olanların adalete teslim edilmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Johnson, 39 kurban adına açılan taziye defterini imzaladı. İngiliz Başbakan, İngiltere ve dünyanın, daha iyi bir yaşam arayışındaki masum insanların karşı karşıya kaldığı zulüm ve trajedi karşısında şok olduğunu belirtti.

Bu suçun sorumlularının duyarsızlıklarını kınadıklarını kaydeden Johnson, "Hükümet olarak failleri adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız." dedi.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürerken 39 kişinin can verdiği tırın sürücüsü Maurice Robinson mahkemeye çıkarıldı. 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı ile suçlanan sürücünün tutuklanmasına karar verilirken, bir sonraki duruşma 25 Kasım'a ertelendi.

Hafta sonu gözaltına alınan iki erkek ve bir kadın ise kefaletle serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Essex bölgesi polisi, cumartesi İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 20'li yaşlardaki erkeğin ise olayın şüphelileri arasında yer aldığını duyurdu.

Olay

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

Olayın meydana gedliği gün yapılan ilk açıklamalarda sekizi kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

AA

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