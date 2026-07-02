Almanya’da ilk İlâhiyat Fakültesi

Almanya’daki Münster Üniversitesi, Avrupa’da bir devlet yükseköğretim kurumunda İslâm İlâhiyat Fakültesi kuran ilk üniversite oldu. Bu gelişme uluslararası ilgi uyandırdı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Münster şehrideki üniversitenin “Campus der Religionen” (Dinler Kampüsü) projesinin inşaatı, 2021’den bu yana sürüyor. Kampüsün 2027’de açılması planlanıyor. Yeni binada Katolik, Protestan ve İslâm İlâhiyatı ile din bilimleri bir araya gelecek. Almanya ve Avrupa’da ilk kez bir devlet yükseköğretim kurumunda İslâm İlâhiyat Fakültesi kuruldu. Fakültenin kurucu Dekanı Mouhanad Khorchide, “Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek ve dünyaya açık, çağdaş bir İslâm anlayışını ortaya koymak istiyoruz.” dedi.

Dinî ilimler ortak fakültede buluşacak

DW Türkçe’nin haberine göre, Münster Üniversitesi Basın Sözcüsü Norbert Robers ise DW’ye yaptığı açıklamada “Münster, teoloji alanında geleneksel olarak güçlü bir üniversite” diyor. Katolik ve Protestan teolojisi ile İslâm ilâhiyatının ilk kez aynı çatı altında buluşacağını belirten Robers, fakültede ortak bir kütüphane ve yemekhane de bulunacağını söylüyor. Münster şehri, böylece “Batı Avrupa’daki ilk İslâm İlâhiyatı Fakültesi’ne” ev sahipliği yapacak. Burası aynı zamanda “Avrupa genelinde bir devlet yükseköğretim kurumu bünyesinde kurulan ilk İslâm İlâhiyatı Fakültesi” de olacak. Saraybosna’da uzun süredir benzer bir fakülte bulunuyor, ancak bu fakülte devlet yükseköğretim sistemi içinde yer almıyor.

Haber Merkezi