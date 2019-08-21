İdlib'de 1 milyon kişi yerinden edildi

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat'tan bu yana Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında toplam 11 çadır kent, 30 Sivil Savunma merkezi, 66 sağlık tesisi, 106 okul, 18 pazar yeri, 71 cami, 2 su santrali, 3 elektrik santrali ve 16 fırın hedef alındı. Bu süre içinde 5 insani yardım çalışanı, 10 Sivil Savunma görevlisi, 11 ambulans ve 4 sağlık görevlisi öldü. "Göç edenlerin sayısı 1,5 milyona ulaşabilir" Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, Han Şeyhun ilçesinin tamamen boşaldığını vurgulayarak, "Eriha, Serakib ve Maaretinuman ilçelerinin nüfusunun henüz yaklaşık yüzde 10'u göç etti. Eğer saldırılar bu ilçelere doğru genişlerse, göç edenlerin sayısı 1,5 milyona ulaşabilir." uyarısında bulundu. AA

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