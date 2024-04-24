AB: Gazze, Almanya'dan daha fazla tahrip edildi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den İsrail’in Gazze’de sebep olduğu yıkımı anlatırken, “Gazze’deki şehirler 2. Dünya Savaşı sırasında Alman şehirlerine yapılandan daha fazla tahrip edildi” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in saldırılarının Gazze’de neden olduğu yıkımın, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman şehirlerinde yaşanan yıkımı geride bıraktığını söyledi. Borrell, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan “Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu tarafından insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesine AB’nin tepkisi” başlıklı oturumda konuştu. Orta Doğu’da yaşananların bölge için “dönüm noktası” özelliği taşıdığını ifade eden Borrell, İran ve İsrail arasında artan gerginliğin Gazze’de yaşanan insani trajediyi unutturmaması gerektiğini dile getirdi.

İsrail’in kendisini haklı gösterilebilmesinin bir yolu var mıdır?

Borrell, İsrail ordusunun 1 Nisan’da Gazze’deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği ve Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 6’sı yabancı biri de Filistinli olmak üzere 7 çalışanının öldüğü saldırıya işaret ederek, “İsrail ilk kez bunun dramatik bir hata olduğunu kabul etti. Asıl soru şu: daha önce fark edilmeden kaç hata yapıldı?” şeklinde konuştu. Borrell, “İsrail gibi demokratik bir devletin kendini savunmak için böylesine şiddet kullanması ve bu feci eylemlerin uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve insan haklarının korunması ile uyumlu olduğunu düşünmesi tam bir trajedidir. Uluslararası toplumun kendisine sorduğu büyük soru budur. Bunun haklı gösterilebilmesinin bir yolu var mıdır?” eleştirisinde bulundu.