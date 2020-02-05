‘İdlib’de güvenli yer kalmadı’

(BM), Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esad rejimi güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü İdlib’de güvenli bir yerin kalmadığı uyarısını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esad rejimi güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü İdlib’de güvenli bir yerin kalmadığı uyarısını yaptı. BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, isim vermeden Esad rejimi ve destekçilerinin hava saldırıları ve topçu atışlarının bölge halkında tarif edilemez acılar yaşanmasına sebep olduğunu belirterek, “BM İnsan Hakları Ofisi bu dönemdeki çatışmaların sonucu olarak bin 500’den fazla sivilin öldüğünü kayda geçirdi.” dedi. İdlib’deki insanî yardım operasyonlarında OCHA personelinden endişe verici mesajlar aldıklarını paylaşan Laerke, şöyle konuştu:

“İdlib’de güvenli bir yer kalmadı. Her yere bomba düşüyor. Hatta çatışmaların sürdüğü cephelerden kaçmayı başarabilenler bile güvende değil. Son iki aydır hava saldırıları ve bombardımanlar devam ettiği için bütün yönlere hareket eden bir insan seli var. En büyük zorluk barınma. Binlerce insan okul ve camilerde doldu taştı. Birçoğu çamur içindeki çadırlarda, rüzgâra, yağmura ve dondurucu soğuğa maruz kalıyor.”