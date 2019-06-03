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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İdlib'de mayıs bilançocu: 231 ölü, 659 yaralı

03 Haziran 2019, Pazartesi 15:50
Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk toplam 231 sivil öldü.

Suriye'deki Esad rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın geçen ay İdlib iline yaptığı saldırılar sonucu 231 sivil öldü.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya, mayıs ayında İdlib'e toplamda 10 bin 285 top ve roket ile 3 bin 901 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 59'u çocuk, 56'sı kadın toplam 231 sivil ölürken, 163'ü çocuk ve 144'ü kadın olmak üzere toplam 659 sivil yaralandı.

Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, Esad, sivil
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