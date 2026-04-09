İhlâller barış sürecini zedeliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çatışma bölgesinde bildirilen ateşkes ihlâllerinin barış sürecini zedelediğini belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ateşkes ihlallerinin çatışma bölgesinin birkaç yerinde bildirildiği, bunun da barış sürecinin ruhunu zedelediği belirtiliyor. Tüm taraflara içten ve samimi bir şekilde itidal çağrısında bulunuyorum; üzerinde mutabık kalındığı üzere iki hafta boyunca ateşkese riayet edilmesini, böylece diplomasiye çatışmanın barışçıl çözümü için öncülük etme fırsatı tanınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.