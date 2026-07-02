'Sağlık krizi derinleşir'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ayaktan tedavi ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım paylarını yeniden artırdı.

Muayene ücretleri de zamlandı Yürürlüğe giren düzenlemeyle muayene katılım paylarına yüzde 67 ile yüzde 246 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Zafer Çelik, “Sağlık hizmetine erişimi pahalılaştırarak insanların hastaneye gitmesini engellemek, sağlık problemlerini çözmez; tam tersine daha da ağırlaştırabilir” dedi. Aile hekimlerinin sevkiyle muayene ücretlerinde uygulanacak yüzde 50 indirim düzenlemesini de değerlendiren Çelik, sevk sisteminin prensip olarak doğru olduğunu ancak gerekli altyapı kurulmadan uygulanmasının yeni sıkıntılara sebep olacağını söyledi. Haber Merkezi

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