"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Huzurevinde yaş sınırı

08 Mayıs 2026, Cuma 09:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle huzurevlerine kabul için aranan yaş şartını 60’tan 70’e yükseltti.

Yeni düzenlemeye göre 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar doğrudan huzurevlerine kabul edilecek. 60 ile 70 yaş arasındaki kişiler ise ancak “kısmî bağımlı” ya da “tam bağımlı” olduklarını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu bulunması halinde bu hizmetlerden yararlanabilecek. Yönetmelikte “yaşlı” tanımı da yeniden düzenlenerek 70 yaş ve üzeri kişiler ile bakıma muhtaç 60 yaş üstü bireyler bu kapsama alındı. Huzurevlerinin tanımı da güncellenerek, daha çok ileri yaş ve bakım ihtiyacı olan kişilere yönelik bir yapıya dönüştürüldü. Bakanlık, düzenlemeyle birlikte yaşlı bakım hizmetlerinde “bağımsız yaşam, gözetimli yaşam, profesyonel destekli bakım ve ileri/ağır bakım” olmak üzere dört kademeli yeni bir sistemin hayata geçirildiğini açıkladı.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

