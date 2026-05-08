Huzurevinde yaş sınırı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle huzurevlerine kabul için aranan yaş şartını 60’tan 70’e yükseltti.

Yeni düzenlemeye göre 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar doğrudan huzurevlerine kabul edilecek. 60 ile 70 yaş arasındaki kişiler ise ancak “kısmî bağımlı” ya da “tam bağımlı” olduklarını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu bulunması halinde bu hizmetlerden yararlanabilecek. Yönetmelikte “yaşlı” tanımı da yeniden düzenlenerek 70 yaş ve üzeri kişiler ile bakıma muhtaç 60 yaş üstü bireyler bu kapsama alındı. Huzurevlerinin tanımı da güncellenerek, daha çok ileri yaş ve bakım ihtiyacı olan kişilere yönelik bir yapıya dönüştürüldü. Bakanlık, düzenlemeyle birlikte yaşlı bakım hizmetlerinde “bağımsız yaşam, gözetimli yaşam, profesyonel destekli bakım ve ileri/ağır bakım” olmak üzere dört kademeli yeni bir sistemin hayata geçirildiğini açıkladı. Haber Merkezi

