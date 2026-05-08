Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman eden ve güzel işler yapanlar için ise, şüphesiz ki Firdevs Cennetleri bir konak olmuştur.

Kehf Sûresi: 106

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey kullarım! Bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki, bir zarar dokundurasınız. Fayda vermeye gücünüz yetmez ki, bir fayda dokundurasınız.”

Camiü’s-Sağir, No: 2871