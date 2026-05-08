08 Mayıs 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman eden ve güzel işler yapanlar için ise, şüphesiz ki Firdevs Cennetleri bir konak olmuştur.
Kehf Sûresi: 106
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey kullarım! Bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki, bir zarar dokundurasınız. Fayda vermeye gücünüz yetmez ki, bir fayda dokundurasınız.”
Camiü’s-Sağir, No: 2871
