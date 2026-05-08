Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor

08 Mayıs 2026, Cuma 01:01
Vatandaşlar ekonomik darboğazla mücadele ederken, AKP’ye kötü haberi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi verdi.
Selvi yazısında şunları söyledi: “Şimdi geldik AK Parti’ye kötü haberime. Ekonomiye ilişkin başka bir veri var. Savaşın etkisiyle bazı harcama kalemlerinde kısıtlamaya gidildiği gözleniyor. Araştırmaya göre en çok kısıtlamaya gidilen alan yüzde 15.9’la sosyal hayat olmuş. Onu yüzde 14.3’le giyim takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 13.3’le gıda ve market alışverişi takip ediyor. Benim iktidarın en çok dikkat etmesi gereken veri dediğim gıdada kısıtlamaya gidilmesi oldu. Savaşın etkisiyle birlikte yürütülen istikrar programının da getirdiği yüklerin topluma ağır bir yük yüklediği gözleniyor. Sosyal hayattan kısıtlamayı anlarım ama gıda ve giyimdeki kısıtlama ürkütücü geldi. Bu alarm zillerinin çalması demektir.”
Haber Merkezi
