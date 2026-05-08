Bayram tatiline zam gölgesi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte ulaşım sektöründe yeni zam beklentisi gündeme geldi.

Otobüs firmaları artan akaryakıt ve işletme maliyetlerini gerekçe göstererek yaz sezonunda bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam yapılabileceğini açıkladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son yıllarda yolcu talebinin düştüğünü, buna rağmen artan giderlerin sektörü zam yapmaya zorladığını söyledi. Öte yandan iç hat uçak biletlerinde de fiyat artışları dikkat çekti. Geçtiğimiz ay 6 bin 990 TL’ye yükseltilen tavan fiyat sınırının, bayram yoğunluğu nedeniyle bazı uzun mesafe uçuşlarda aşılmaya başladığı belirtildi. Haber Merkezi

