Afyonkarahisar kitap günleri başladı

Afyonkarahisar Kitap Günleri, 8 Mayıs Cuma günü (bugün) başladı. Yeni Asya Neşriyat da fuardaki yerini aldı.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Sahaflar Kitapevleri ve Yayınevleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen kitap günlerinde yazarlar, okurlarıyla bir araya gelecek. Program kapsamında imza günleri, söyleşiler, masal etkinlikleri ve çeşitli programlar gerçekleştirilecek. 8-20 Mayıs arası her gün 10:00-20:00 saatlerinde Zafer Meydanı'nda açık olacak etkinlikte, Türkiye’nin yakından tanıdığı pek çok yazar, okuyucularla buluşacak.

Yeni Asya Neşriyat da fuarda

Yeni Asya Neşriyat standında, mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve açıklamalı meali, Kur’ân-ı Kerîm tefsirleri, İki Cihan Serveri Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (asm) hayatını anlatan eserler, Ahirzaman Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Eserleri ve Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını anlatan eserler, her yaş grubuna hitap eden iman ve Kur’ân hakikatlerini anlatan eserler, kitapseverlerin hizmetine sunuluyor.

İstanbul - Seyhan ŞENTÜRK