AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta M. Kemal’in izinden gitmekle övündü.
Usta, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergilenen milli füze YILDIRIMHAN’a ilişkin, “Millî Savunma Bakanlığımızın Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan, kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN SAHA 2026’da ilk kez sergilendi. Bu füze, üzerinde de Kemal Atatürk’ün imzasıyla, Türkiye’nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk’ün izinden gitmek budur” değerlendirmesinde bulundu.
