Memurlara prim uyarısı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli maaşları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, katıldığı bir yayında özellikle 2008 yılı sonrasında memur olanları bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti. Çelik, “Memurlar şu an yüksek maaş aldıkları için durumun farkında değiller ancak emekli olduklarında maaşları asgarî ücret seviyesine kadar düşecek, durum felaket olacak” diyerek yaklaşan krizi gözler önüne serdi.
