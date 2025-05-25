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25 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

İslamofobi ile mücadele edilmeli

25 Mayıs 2025, Pazar 01:48
ALMANYA'DA BERLİN EYALET MECLİSİNE VERİLEN BİR ÖNERGEYLE, BM GENEL KURULUNUN KARARINA UYGUN ŞEKİLDE 15 MART’IN "ULUSLARARASI İSLÂMOFOBİ İLE MÜCADELE GÜNÜ" OLARAK KABUL EDİLMESİ İSTENDİ.

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CAMİ CEMAATLERİYLE İRTİBATI ARTTIRMA ÇAĞRISI

 

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından verilen önergede, Berlin Eyalet Hükümeti’nden 15 Mart’ın kamuoyunda görünür hale getirilmesi talep edildi. Önergede, eyalet hükümetine, bu tarih kapsamında düzenlenecek etkinlikleri desteklemek amacıyla cami cemaatleriyle diyaloğu artırma çağrısı yapıldı.

Önergeyi veren vekillerden CDU Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili Dr. Ersin Nas, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019’da iki camiye düzenlenen terör saldırısında 51 kişinin öldüğünü anımsattı.

Bu kapsamda 15 Mart’ı, BM’nin de anma günü ilan ettiğini belirten Nas, çok sayıda Müslümanın yaşadığı Berlin’de de 15 Mart’ın anma günü kabul edilmesi için önergeyi Meclise sunduklarını anlattı.

MÜSLÜMANLARA DA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Önergenin Meclisten geçmesinin ardından eyaletin resmî kurumlarının bunu dikkate alması gerektiğini dile getiren Nas, “Burada Müslümanlara da büyük görev düşüyor. Önerge Meclisten geçtikten sonra 15 Mart’ı nasıl anabileceğimizi, ayrımcılığı ve İslâm düşmanlığını nasıl gündeme getirebileceğimizi konuşmamız lazım.” dedi.

Nas, Müslümanlara ve dinî kuruluşlara çağrıda bulunarak, “Gelin birlikte çalışalım. Değişik kültürlerden gelen ve çeşitli dinlere inanan insanların yaşadığı Berlin’i birlikte şekillendirelim.” ifadesini kullandı. CDU Milletvekili Katharina Senge ise önergenin burada da görüşüldükten sonra Mecliste kabul edileceğini kaydetti.

AA

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