Ne devlete ne işçiye ödeme yapmış

Ücret ve tazminatları için Ankara’da eylemlerine devam eden madencilerin uğradıkları haksızlıklar müfettiş raporlarına da yansıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te işçilerin zorla ücretsiz izne çıkarıldıklarını, ücretlerinin ödenmediğini, sigorta primlerinin yatırılmadığını, vergi kesintilerinin defterdarlıklara bildirilmediğini tesbit etti. Bakanlık müfettişleri şirketin ödemeleri yapması gerektiğine hükmetti. 2026 yılında zorunlu ücretsiz izni kabul etmeyen ve iş görme borcunu yerine getirmeye hazır olduğunu işverene bildiren tüm işçiler bakımından ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiği belirtildi. BirGün’ün haberine göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde ikale teklifinde bulunan ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için aynı tarihte işten çıkışları bildirilen işçilerin de ihbar tazminatına hak kazandıkları sonucuna varıldı. Haber Merkezi

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