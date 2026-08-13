1053 öğrenciye Yaz Kur’ân Kursu hediyesi

Rize’de 2026 yılı Yaz Kur’ân Kursları, 1.053 öğrencinin bisikletle ödüllendirildiği görkemli kapanış programıyla sona erdi.

Yaz Kur’ân kurslarına devam eden öğrenciler arasından belirlenen kriterler doğrultusunda il genelinde başarılı olan 1.053 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şenol Birol Futbol Sahası’nda düzenlenen “Rize İl Geneli 1.053 Bisiklet Hediyeli Yaz Kur’ân Kursları Kapanış Programında yaz Kur’ân kurslarına katılan öğrenciler tarafından Kur’ân-ı Kerîm tilavetleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin kurs süresince edindikleri bilgi ve becerilerin de sergilendiği programda ilahi ve ezgiler seslendirildi. Çeşitli etkinliklerle devam eden program, dondurma ikramının ardından 1.053 öğrenciye bisikletlerinin teslim edilmesiyle sona erdi. Haber Merkezi

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