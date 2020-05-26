"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

İngiltere'nin 'gevşeme adımları' açıklandı

26 Mayıs 2020, Salı
İngiltere Başbakanı Johnson, 1 Haziran'dan itibaren ülkedeki açık hava pazarlarının, 15 Haziran’dan itibaren de bütün perakende mağazalarının faaliyetine izin verilmesinin planlandığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bugün perakende sektörüne dükkanlarını açma izni verme niyetimizi bildirmek istiyorum ki, hazırlıklarını yapabilsinler." ifadesini kullandı.

Hükümetin 1 Haziran’dan itibaren açık hava pazarlarına, 15 Haziran’dan itibaren de bütün diğer perakende mazağalarına faaliyet izni vermeyi planladığını aktaran Johnson, perakende mağazalarının "Kovid-19 güvenli" hale getirilmesine yönelik bir yönetmeliğinin yayımlanacağını duyurdu.

Johnson, gazetecilerin, karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkan Dominic Cummings'e ilişkin soruları karşısında ise danışmanının davranışını savunmayı sürdürdü.

Cummings olayı

Cummings'in mart sonunda sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı olarak eşi ve çocuğuyla Londra'yı terk ettiği, ülkenin kuzeydoğusundaki ebeveynlerinin yanına gittiği ve orada da en az bir kez kaldığı evi terk ederek yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya gittiği ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunun ve muhalefet partilerinin istifası veya görevden alınması için artan baskısı karşısında Cummings bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

İngiliz hükümeti, 23 Mart'ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamalarını mayıs başında hafifleterek sürdürme kararı almıştı.

Açıklanan planda, 1 Haziran'dan itibaren perakende dükkanlarının açılması, temmuz itibarıyla kafe ve restoranların açık hava alanlarını açmasına izin verilmesi öngörülüyordu.

Gevşeme kapsamında açılması öngörülen ilkokullarla ilgili olarak da hükümet, sendikaların itirazlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

İngiltere'de daha önce halka biri temel ihtiyaç maddelerini satın alma, biri de egzersiz amacıyla günde 2 kez evden çıkma izni verilirken, yeni kararla bu konudaki sınırlama kaldırılmış, halkın sosyal mesafeyi korumak koşuluyla bulunduğu kentin dışına seyahat etmesine de izin verilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur'a iftiraya cevap

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Bosna Şehitleri dualarla anılıyor... 'Acısı, sanki dün yaşanmış gibi'

    'Şiddet ve yoksulluk Afrika'nın ilerlemesini engelliyor'

    İdlibli çocukların Bayram sevinci...

    İspanya, ölenlerin sayısını 'düzeltti'

    DSÖ'den 'hidroksiklorokin' kararı

    İngiltere'nin 'gevşeme adımları' açıklandı

    Vuhan'da 10 günde 6,5 milyon kişiye test yapıldı

    Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti

    Evlat nöbeti Bayramda da devam ediyor: "Beş yıldır ağlıyoruz''

    Hafter saflarındaki paralı askerlerin tahliyesi hakkında açıklama

    "Siber saldırganlar insanların zafiyetlerinden faydalanıyor"

    6 ilde şiddetli rüzgar alarmı

    THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası iptal edildi

    HES kodu alamayanlara bilet satışı yapılmayacak

    Rusya'da son 24 saatte 8 bin 946 yeni vaka!

    Yaylalarda kurtarma operasyonu

    İtalya, gençlerini uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Risale-i Nur'a iftiraya cevap
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul’un fethini geciktiren meczup: Cebe Ali, yahut Cibâli Baba
    Genel

    DSÖ'den 'hidroksiklorokin' kararı
    Genel

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?
    Genel

    Bosna Şehitleri dualarla anılıyor... 'Acısı, sanki dün yaşanmış gibi'
    Genel

    İngiltere'nin 'gevşeme adımları' açıklandı
    Genel

    İspanya, ölenlerin sayısını 'düzeltti'
    Genel

    'Şiddet ve yoksulluk Afrika'nın ilerlemesini engelliyor'
    Genel

    İdlibli çocukların Bayram sevinci...
    Ali FERŞADOĞLU

    Ezberci eğitimden kurtulmadıkça...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.