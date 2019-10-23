İngiltere'yi alarma geçti: Bir kamyonda 39 ceset bulundu!

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.
Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.
Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığı kaydedildi.
Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.
AA