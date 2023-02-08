İnsanlık düşmanı, ahlaksız ve aşağılık Charlie Hebdo'nun alçakça çizimine dünyadan tepki yağdı

Fransız Charlie Hebdo dergisinin, binlerce kişinin vefat ettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etmesi sosyal medyada tepki topladı.

Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Dr. François Burgat, Charlie Hebdo'nun Kahramanmaraş merkezli depremlerle alay eden paylaşımı için "Daima daha aşağı, daima alçakça." ifadesini kullandı.

İsviçre'deki Lozan Üniversitesi ekonomistlerinden Dr. Brahami Mostafa da "Rezilliğin sonu yok. İnsanların başına gelenle dalga geçmek berbatça. Açıkçası Türkiye üzerinden İslam hedef alınıyor." yorumunu yaptı.

Fransız emniyetinden Alexandre Boisson da derginin Türkiye'yi hedef alan karikatürüne tepki göstererek "Meslektaşım Franck Brinsolora sizi korumak için öldü. Kaleminiz öldürücü hale gelir ve bir kez daha diğer meslektaşlarım feda edilirse, nefrete tahrikten adalete hesap vermeniz lazım." ifadesini kullandı.

İsviçreli yazar ve filozof Prof. Tarık Ramazan da Charlie Hebdo'nun mizah anlayışını "ırkçı" ve "insanlık dışı" olarak değerlendirerek, Fransız derginin paylaşımıyla değersizliğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Derginin paylaşımı Türkiye ve sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Daha önce de Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize ederek Twitter hesabından, "Türkiye'de deprem" başlığıyla, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimi "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." ifadesiyle paylaşmıştı.

Fransa, De Gaulle'a hakaret eden Charlie Hebdo'yu kapatmıştı

İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.

Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" isminin kullanılması yasaklanmıştı.

Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayınlamaya başlamıştı.

***

Hep alçaktı ve alçalmaya en alçak şekilde devam ediyor

Daha önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin vefat ettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti.

Derginin Twitter hesabında, "Türkiye'de deprem" başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimin üstüne "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazıldı.

Derginin "günün çizimi" notuyla paylaştığı nefret paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.