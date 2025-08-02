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Türkiye hukukla nefes alabilir

02 Ağustos 2025, Cumartesi 17:17
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’nin nefes sahası; derinden bir nefes almasına imkân verecek yine demokrasi içerisinde, hukuk zeminindedir” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Uysal, “Türkiye’de demokratik rekabet ve nezaketin giderek daha da kaybolduğu bir dönemde bu iki değerin memleket adına kıymetini bilerek birlikte önemli çalışmalar yaptığımız Ali Babacan’ı ziyaret ediyoruz” dedi.

Görüşme sonrasında değerlendirmede bulunan Uysal, “Türkiye’nin yüksek gerilim hattında karşı karşıya kaldığı problemler, meydan okumalar var. Yoksulluk var ama bütün bunları üreten Türkiye’de sistematik çöküşe sebebiyet veren bir siyasal düzen var. Türkiye’nin önemli meseleleri var. Türkiye’nin nefes sahası; derinden bir nefes almasına imkân verecek yine demokrasi içerisinde, hukuk zeminindedir” diye konuştu.

ADALET OLMAZSA EKONOMİ DÜZELMEZ

Ali Babacan, ülkemizde sorunların gerçekten büyük olduğunu, pek çok alanda da sorunların hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, “Hukuk ve adalet olmayınca pek çok alan zaten kuralsız bir şekilde meşru olmayan bir halde gelişiyor. Devletin en önemli varlık sebebi belki de adalet ama adalet eğer işlemiyorsa, ülke hukuk devleti niteliğini kaybettiyse o ülkede ekonomide de düzelme, ekonomik başarıyı elde etmek de mümkün olmuyor. Şu anda Türkiye’de gelir dağılımının ve servet dağılımının hızla bozulduğu bir dönemdeyiz. Küçük bir menfaat şebekesi iktidarın etrafını sarmış durumda. Geniş kitleler her ay, her ay yoksullaşmaya devam ederken bir avuç servetine servet katan insanın yaşadığı bir ülke haline geldi Türkiye… Adalet ve fırsat eşitliği, şeffaflık olmayınca, geri dağılımındaki servet dağılımındaki bozulma Türkiye’de hızla devam ediyor. Hem OECD hem de Avrupa’da servet dağılımını en bozuk olduğu ülke maalesef şu anda Türkiye…” diye konuştu.

UYSAL: GEÇİM DERDİ MİLLÎ BİR MESELEDİR

“Geçim derdi millî bir sorundur. Yoksulluk, ülke güvenliğini tehdit eden en gerçek krizdir” diye konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal şunları söyledi: “Bugün maden işçisinin, dün cam işçisinin, evvelsi gün belediye emekçisinin hak arama mücadelesini millî güvenliğe tehdit gibi göstermek; hem hukuka, hem vicdana, hem de Cumhuriyetin eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır. Evet bu ülkede millî güvenlik sorunu vardır ancak o sorun AKP iktidarının ta kendisidir!”

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