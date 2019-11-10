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10 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Irak'ta ölü sayısı 319'a, yaralı sayısı da 15 bine ulaştı

10 Kasım 2019, Pazar 19:45
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, ölen göstericilerin sayısının 319'a, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere, göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı. 

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

AA

Etiketler: ırak, protesto, gösteri
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