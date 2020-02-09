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'Iraklı göstericilerin ne bir lideri ne de bir sözcüsü var'

09 Şubat 2020, Pazar 18:01
Irak'taki hükümet karşıtı göstericilerin kaçırılma veya öldürülme endişesiyle müzakere heyeti kurmaktan kaçındığı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, 1 Ekim 2019'dan bu yana işsizlik, yolsuzluk, temel altyapı eksikliği ve dış müdahaleler gibi gerekçelerle düzenlenen gösteriler ve göstericilerin hükümetle olası müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güneyindeki protestoculara yönelik saldırı ve müdahalelerde son birkaç günde ciddi azalmalar olduğuna dikkati çeken Beyatlı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi "Mavi Şapkalılar"ın göstericilere yönelik 5 Ocak'taki saldırısının büyük tepki topladığını ifade etti.

Beyatlı, Sadr'ın destekçilerini sahalardan çekmeye başladığını, bunun yerine emniyet güçlerinin "güvenlik çadırları" kurduğunu aktardı.

Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Beyatlı, protestoculara yönelik şiddetin azalmasında ayrıca hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Muhammed Tevfik Allavi'nin "göstericilere müdahale devam ederse hükümeti kuramam" açıklamasının da etkili olduğunu söyledi.

Beyatlı, Iraklı Şii din adamı ve politikacı Sadr'ın dün yaptığı açıklamada göstericilerden bir heyet kurulsun çağrısına da işaret ederek, "Göstericiler öldürülme veya kaçırılma endişesiyle heyet kurarak hedef olmak istemiyor. Eylemlerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen göstericilerin ne bir lideri ne de bir sözcüsü var." dedi.

Ülkede 2003'ten bu yana aralıklarla düzenlenen gösteriler çerçevesinde Ekim 2019'da başlayan eylemlerin "sivil" olduğunun kanıtlandığını vurgulayan Beyatlı, şunları kaydetti:

"Protestocuların öldürülmesine rağmen güvenlik güçlerine şiddetle karşılık verilmedi. Hükümet gözaltına aldığı binlerce göstericiyi haklarında herhangi bir suçlama olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı. Şiddetle karşılık verilmemesi ve eylemcilerin serbest bırakılması bu durumu en iyi şekilde özetliyor."

"Zikar'da hiçbir parti binası kalmadı"

Bağdat'tan sonra gösterilerin en yoğun yaşandığı ikinci vilayetin güneydeki Zikar olduğu bilgisini veren Beyatlı, hükümet güçlerinin zaman zaman Zikar'da kontrolü kaybettiğini ve protestocular veya aşiret güçlerinin sokakları kontrol ettiğini söyledi.

Beyatlı, Zikar'ın kent merkezi Nasıriye'de, gösterilerin patlak verdiği ekim ayından bu yana tüm siyasi partilerin binalarının ateşe verildiğini, halihazırda faaliyet gösteren bir parti binasının olmadığını da sözlerine ekledi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, kamu hizmetinin yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin protestolar nedeniyle 29 Kasım 2019'da istifa etti ve yerine 1 Şubat'ta göstericilerin tüm itirazlarına rağmen başbakanlık görevi bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'ye verildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkede kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

 

AA

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