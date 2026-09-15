Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma: 41 yöneticiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaş sebze ve meyve fiyatlarına yönelik soruşturmasında, ürün arzı ve maliyetleri gerçeğe aykırı göstererek fiyatları yükselttikleri iddia edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği fiyat değişimlerini mercek altına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “tarladan markete fiyat yolculuğu”nun incelendiği soruşturmada yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurulduğunu, bazı büyük tedarikçi firmaların ürün arzı ve maliyetleri gerçeğe aykırı göstererek fiyatları yükselttiği yönünde tespitlere ulaşıldığını bildirdi.

“ÜRÜN ARZINI DÜŞÜK, MALİYETLERİ YÜKSEK GÖSTERDİLER”

Gürlek, yapılan incelemelerde bazı firmalarla ilgili tespitlere ulaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.”

1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANINA BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

41 YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın “fiyatları etkileme”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “belgede sahtecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları yönünden yürütüldüğünü belirten Gürlek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerden 33'ü yakalandı.

Ekiplerin, 8 firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Gürlek, açıklamasında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.