"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma: 41 yöneticiye gözaltı kararı

15 Eylül 2026, Salı 10:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaş sebze ve meyve fiyatlarına yönelik soruşturmasında, ürün arzı ve maliyetleri gerçeğe aykırı göstererek fiyatları yükselttikleri iddia edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği fiyat değişimlerini mercek altına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “tarladan markete fiyat yolculuğu”nun incelendiği soruşturmada yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurulduğunu, bazı büyük tedarikçi firmaların ürün arzı ve maliyetleri gerçeğe aykırı göstererek fiyatları yükselttiği yönünde tespitlere ulaşıldığını bildirdi.

“ÜRÜN ARZINI DÜŞÜK, MALİYETLERİ YÜKSEK GÖSTERDİLER”

Gürlek, yapılan incelemelerde bazı firmalarla ilgili tespitlere ulaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.”

1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANINA BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı’ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

41 YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın “fiyatları etkileme”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “belgede sahtecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları yönünden yürütüldüğünü belirten Gürlek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerden 33'ü yakalandı. 

Ekiplerin, 8 firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Gürlek, açıklamasında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti. 

AA

Etiketler: yaş sebze ve meyve, sebze meyve fiyatları, fiyat manipülasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek, tarladan markete fiyat, gıda fiyatları, 41 firma, gözaltı kararı, 1.029 çiftçi, Hal Kayıt Sistemi, sahte müstahsil makbuzu, haksız kazanç, fahiş fiyat
Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma: 41 yöneticiye gözaltı kararı

    Tekstil rekabet gücünü kaybediyor

    Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın

    AfD’nin yükselişi Avrupa’nın körlüğüdür

    ABD Hazine Bakanından "İhbarcılara ödül" açıklaması

    Trump: Yapay zekâ yarışı sürecek

    Endonezya’da feribot faciası: 129 kişi aranıyor

    AB’den çocuklara sosyal medya sınırı

    Çiftçi bu dönemin Millî Mücadele kahramanı

    Akaryakıta zam Suriye’yi ayaklandırdı

    15 bin kiralık konuta başvurular başladı

    Belçikalı rektörler: "Bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulası eksik"

    Otomotiv pazarında daralma sürüyor

    Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin annesi gözaltına alındı

    Yeni eğitim öğretim yılı başladı

    Yemen'deki çatışmalar ve göç dalgası, insani krizi derinleştiriyor

    Bariyere çarpan otobüste çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya’nın fedakâr emektarı: Abdülmalik Atom
    Genel

    Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?
    Genel

    Çalışkanlar hanedanından: Mahmut Çalışkan
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Selim Gündüzalp’i rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Atıf Ural’a dualarla
    Genel

    Tekstil rekabet gücünü kaybediyor
    Genel

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın
    Genel

    AfD’nin yükselişi Avrupa’nın körlüğüdür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.