13 Temmuz 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizi topraktan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve bir defa daha ondan çıkarıp dirilteceğiz.
Tâhâ Sûresi: 55
HADİS:
Senin doğru konuştuğuna inanan bir din kardeşine yalan konuşman büyük bir hıyanettir.
Camiü’s-Sağir, No: 2965
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