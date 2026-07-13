Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi topraktan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve bir defa daha ondan çıkarıp dirilteceğiz.

Tâhâ Sûresi: 55

HADİS:

Senin doğru konuştuğuna inanan bir din kardeşine yalan konuşman büyük bir hıyanettir.

Camiü’s-Sağir, No: 2965