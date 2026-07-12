Otomobilde üretim ve ihracat sert düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın Ocak-Haziran dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 663 bin 397 adet olarak kaydedildi. Otomobil üretimi de yüzde 16 gerileyerek 368 bin 480 oldu. Böylece, pandemi yılı olan 2020 sonrası 6 yılın en kötü ilk yarı performansına imza atılmış oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 673 bin 611’i buldu. Yılın ilk altı aylık döneminde ticarî araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ağır ticarî araç grubunda yüzde 9, hafif ticarî araç grubunda ise yüzde 10 arttı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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