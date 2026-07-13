Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyonu protesto eden CHP Ankara İl Örgütü’nün eyleminde konuştu.

Belediye başkanlarının kaçacak ya da korkacak bir şeylerinin olmadığını belirten Yavaş, gözaltı uygulamalarını eleştirerek, “Düşman hukuku istemiyoruz. Daha önce iş başına geldiğim 2019 yılından beri verdiğim şikayet dilekçelerinde yargılanan eski dönem bürokratlar var. Hiçbirisi gözaltına alınmadı, hiçbirisinin evi aranmadı. Hiçbirisi tutuklanmadı. Yargılamaları devam ediyor. Olması gereken de budur. Bir kişi, bir saat bile eşinden, dostundan, çocuğundan haksız yere uzak tutulamaz. Böyle bir hukuk yok.” dedi. Yavaş, hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurgulayarak, suçsuz kişilerin haksız yere hürriyetinden mahrum bırakılmaması gerektiğini söyledi. Haber Merkezi

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